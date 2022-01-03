Жителям России посоветовали рассмотреть для инвестирования акции в валюте

Москва, 3 января. Опрошенные РИА Новости эксперты в области финансов рассказали россиянам, во что лучше инвестировать в наступившем 2022 году.

По мнению специалистов, хранить сбережения в валюте лучше всего в форме номинированных в нее активов. Так россияне смогут получить доход и избавят себя от рисков понести потери из-за инфляции.

Финансовые аналитики не рекомендуют хранить сбережения в иностранной валюте.

«Учитывая отрицательные реальные ставки в долларах и евро, лучше всего обратить внимание на инструменты с экспозицией на рынок акций», — считает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Он уверен, что покупать валюту стоит исключительно перед поездкой за рубеж, не более.

Эксперты рекомендуют приобретать активы американских компаний. Акции крупнейших банков США только выигрывают от повышения ставок Федеральной резервной системы. Также Бахтин посоветовал обратить внимание на акции предприятий потребительского сектора, энергетики, здравоохранения и IT-компаний без долговой нагрузки.

Центробанк подсчитал объем активов физлиц на брокерских счетах. В декабре 2021 года он достиг 7,7 трлн рублей. Оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в российских депозитариях возросла до 7,3 трлн рублей. При этом темп прироста количества индивидуальных инвестиционных счетов за квартал был низким, в том числе за счет ускоренного закрытия ранее открытых счетов.