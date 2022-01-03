Силы Ливийской национальной армии ликвидировали наркоплантацию в Сабхе

Сабха, 3 января. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) провели новую кампанию в рамках усилий по борьбе с преступностью и торговлей наркотиками на юге страны.

Директор управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб сообщил, что бойцы 10-й бригады Тарик бен Зияд совершили рейд на плантацию конопли в окрестностях города Сабха. Он добавил, что после тщательной проверки и обыска силовики ликвидировали и сожгли все посадки и хранящиеся в амбарах наркотические вещества.

Операция прошла в рамках крупной кампании Ливийской национальной армии по борьбе с организованной преступностью, негативными явлениями, контрабандистами и агентами по нелегальной миграции на юге страны. ЛНА действует в сотрудничестве с Министерством внутренних дел.

«Процесс обеспечения безопасности города Сабха и его окрестностей продолжится до тех пор, пока граждане не получат все необходимые условия безопасности, защищенности и достойной жизни», —отметил Аль-Махджуб в своем заявлении.

Неделей ранее силы ЛНА штурмовали квартал, известный как «Офисы индийской компании» в районе Ат-Таюри, и осадили его. В ходе рейда арестованы несколько членов местной банды и изъяты партии наркотиков и алкоголя. Силовики также обнаружили и освободили заключенного в плен гражданина Египта, имевшего следы пыток на теле.

Регион Феццан на юго-западе Ливии считается одним из самых излюбленных мест сосредоточения незаконных формирований, наркодилеров и торговцев людьми. Большинство из них являются наемниками разных национальностей.

Месяцем ранее бойцам ЛНА удалось ликвидировать здесь террористическую ячейку и арестовать опасного главаря по имени Али аль-Бакир.