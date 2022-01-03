ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ в районе Орехово и Золотого

Луганск, 3 января. Украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины применяют комплексы РЭБ в районе населенных пунктов Орехово и Золотое. Украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать сотрудникам ОБСЕ осуществлять мониторинг на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

«В районах населенных пунктов Орехово и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ заняли здание школы в подконтрольном Киеву населенном пункте Валуйское. Украинские силовики оборудовали в здании оперативный штаб, а также разместили вокруг него огневые позиции, передает RT.