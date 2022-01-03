«Фильм на реальных событиях»: журналист Придыбайло дал высокую оценку картине «Гранит»

Журналист, блогер Константин Придыбайло в разговоре с ФАН оценил картину режиссера Дениса Нейманда «Гранит».

Премьера фильма состоялась 28 декабря на телеканале НТВ. История, основанная на реальных событиях, разворачивается в Мозамбике. Там боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ) тиранят местных жителей. Мозамбик запрашивает помощи у России. После этого в страну отправляется группа военных инструкторов во главе с командиром, позывной которого — Гранит.

Картину Дениса Нейманда уже успели оценить политологи, общественники и культурные деятели. Не остался в стороне и журналист Константин Придыбайло.

«Фильм интересный, но даже не с точки зрения драматургии или сценария, а в том, что это, по сути, на реальных событиях. Страшно представить, что в XIX веке где-то на планете творятся такие ужасы: войны, расстрелы, геноцид», — отметил журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Реалистичный образ российских инструкторов в художественном фильме «Гранит» вызовет большой интерес у молодежной аудитории, таким мнением ранее поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

А правозащитница, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада считает, что фильмы о работе российских инструкторов в дальних странах, в том числе и последняя лента «Гранит», — это образцовый российский экшн. Она также подчеркнула, что подобное кино развеивает слухи и показывает, что на самом деле происходит в далекой Африке.

Политолог Юрий Кот заявил, что данный фильм показывает героев, которым захотят подражать российские дети. Также Кот призвал «всех мастеров российской киноиндустрии максимально активизироваться, чтобы снимать не только о спортивных, но и о военных победах».

1 Организация запрещена на территории РФ.