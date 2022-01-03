Канье Уэста заметили в ресторане с похожей на Анну Седокову актрисой

Майами, 3 января. Рэпер Канье Уэст, сменивший имя на Йе, провел время в компании новой подруги. Музыкант побывал в ресторане с актрисой Джулией Фокс, которая внешне напоминает певицу Анну Седокову.

Уэст, который почти развелся с бизнесвумен и светской львицей Ким Кардашьян, сходил на свидание с Фокс в один из ресторанов Майами. Фотографии пары, замеченной за столиком, опубликовал портал TMZ.

«Источники, знакомые с ситуацией, говорят нам, что в этом нет ничего серьезного, но он предпочитает вести холостую жизнь после того, как Ким Кардашьян дала понять, что собирается разводиться», — пишет сайт.

Возможно, Йе и его новая подруга сошлись на почве расставаний с супругами. Фокс тоже недавно пережила болезненный разрыв, расставшись с мужем — пилотом российского происхождения Петром Артемьевым, от которого у актрисы есть маленький сын. Как предполагают СМИ, причиной расставания артистки с супругом стало домашнее насилие, пишет «Газета.Ru».

Global Look Press / ImagePressAgency/face to face

Российские журналисты обратили внимание, что Фокс удивительно похожа на Седокову. Например, издание Super даже назвало актрису сестрой-близнецом экс-солистки группы «ВИА Гра».

Ранее Канье Уэст приобрел новый дом, который находится через улицу от особняка Ким Кардашьян. Предполагается, что таким образом рэпер хочет быть ближе к детям после развода.