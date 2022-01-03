Экономика России в 2022 году продолжит рост после восстановительного пика

Москва, 3 января. Российская экономика в 2022 году продолжит рост после восстановительного пика, достигнутого в прошлом году, полагают аналитики банков и рейтинговых агентств.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, рост экономики РФ в этом году замедлится с 4,3% до 2,5%. При этом некоторые аналитики ожидают менее оптимистических показателей. Например, главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ориентируется на рост в пределах 1,5%.

По оценке ВШЭ, в 2022 году российская экономика прибавит 2,5%. В следующие годы ВВП России будет увеличиваться примерно на 2% в год, полагают экономисты. Схожей точки зрения придерживаются в агентстве Fitch. Аналитики отмечают отсутствие явных драйверов роста экономики в ближайшей перспективе.

В целом для России, как и для остального мира, в 2022 году будет характерна нормализация экономических показателей. В то же время сохраняются риски инфляции, перебоев в цепочках поставок и новых санкций.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости устойчивого развития экономики. По его словам, для обеспечения стабильного роста показателей у страны есть все необходимое.