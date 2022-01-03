Нефтяные котировки выросли в начале торгов на сырьевых биржах

Москва, 3 января. Цена февральских фьючерсов West Texas Intermediate crude в ходе азиатской сессии торгов на бирже NYMEX составила 75,9 доллара за баррель. Это оказалось на 0,9% выше итогов прошлой сессии, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте 2022 года на Лондонской бирже ICE достигла 78,5 доллара за баррель, что на 0,9% выше данных предыдущих торгов. Сессия открылась ростом стоимости североморской нефти с отметки 78,1 доллара за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне заявления техкомитета ОПЕК+, предложившего продлить политику ограничения добычи сырья согласно прежде заключенным договоренностям. В ОПЕК+ полагают, что влияние распространения штамма «Омикрон» на рынок будет краткосрочным.

Экспорт нефти на рынок КНР по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и через Казахстан в декабре 2021 года сократился на 0,9%. Такие данные представила компания «Транснефть».