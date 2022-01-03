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Экс-посол Украины в США Чалый надеется на вступление в Евросоюз после «остановки» России

Политика
Экс-посол Украины в США Чалый надеется на вступление в Евросоюз после «остановки» России
pixabay.com

Киев, 3 января. Украина сможет стать цивилизованной европейской страной, только если «остановит Россию». Такое заявление сделал бывший украинский посол в США Валерий Чалый.

По его словам, полное присоединение к Европе будет означать для страны ускорение социального и экономического развития. Это станет возможным, если Киеву удастся «помешать» Москве.

«Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит», — сказал Чалый, выступая на телевидении.

Посол сделал заявление на фоне голословных утверждений Украины и стран Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Киев в случае «нападения» РФ, сообщало Радио Sputnik.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Украина не принимает участия ни в одном политическом процессе. Она является только объектом манипуляции.

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украина евросоюз чалый
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