Политолог Межевич: Россия должна укрепить Балтфлот в случае вступления Финляндии в НАТО

Москва, 3 января. Россия предпримет решительные ответные меры в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Николай Межевич.

По его словам, заявления финского руководства о возможном членстве в НАТО являются попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. При этом подобный сценарий создает опасность для близкого к финской границе Санкт-Петербурга, передает «Взгляд».

Эксперт отметил, что власти Финляндии продолжают скатываться в антироссийскую риторику, что негативно влияет на отношения между Москвой и Хельсинки. Межевич выразил уверенность, что недружественные действия финского руководства подталкивают Россию к укреплению Балтийского флота ВМФ РФ.

«У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который "разорван" между Кронштадтом и Калининградом, а посередине — фарватер, который перекрывается в два счета. Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», — пояснил аналитик.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки могут подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне активизации оборонного сотрудничества страны с Евросоюзом. При этом многие эксперты призывают не воспринимать всерьез заявления финского руководства о вступлении в НАТО.

Так, недавно по заказу минобороны Финляндии был проведен опрос среди жителей страны, чтобы выяснить их отношение к государственной политике безопасности. Более 51% высказались против вступления Финляндии в НАТО, 24% опрошенных поддержали такую перспективу, еще 24% не смогли дать ответ, передает RT.