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Талибы заявили об увеличении числа наркозависимых граждан Афганистана

Весь мир
Талибы заявили об увеличении числа наркозависимых граждан Афганистана
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua / Ahmad Massoud / Oliver Weiken / dpa

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности радикальных группировок. Данный текст не является пропагандой наркотических средств, а носит исключительно информационный характер. Все подробности приводятся для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление об обстановке в Афганистане.

Кабул, 3 января. По итогам 2021 года выяснилось, что свыше 9% афганцев являются наркозависимыми. С таким сообщением выступили представители министерства здравоохранения государства.

«3,5 млн человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую примерно трех долларов», — заявил замглавы минздрава Абдул Бари Омар.

Опыт прошедших лет

Как ранее отмечалось в отчетах Организации Объединенных Наций, только в 2020 году площадь земель, используемых афганцами для незаконного культивирования мака, возросла на 23%. Такое увеличение объемов выращивания сырья привело к тому, что около 85% общемирового производства опиума приходилось на Афганистан.

При этом число наркозависимых среди взрослого населения, согласно данным ООН, достигало 2,4 млн человек. И все это при условии, что на тот момент страна контролировалась еще администрацией Ашрафа Гани, а силы НАТО пытались следить за порядком в государстве.

Примечательно, что в 2005 году доля пристрастившихся к запрещенным препаратам граждан этой страны составляла лишь 2,65%, которые за последние 15 лет присутствия американских сил увеличились до 9%.

Рост зависимости среди населения

Если верить статистике, опубликованной недавно правительством из числа членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), захватившими власть в стране, то только за последний год присутствия сил НАТО на территории государства численность наркозависимых афганцев возросла более чем на миллион человек.

Такой резкий статистический скачок вызывает некоторые сомнения, особенно учитывая тот факт, что талибские чиновники не могли провести должного исследования проблемы. Также доподлинно не известно, откуда они взяли соответствующую информацию. Кроме того, важно заметить, что наркоторговля традиционно была одним из основных источников доходов талибов. Нельзя исключать, что в реальности количество зависимых от запрещенных веществ значительно больше объявленного значения.

Борьба с наркотиками

Как бы то ни было, проблема производства и распространения наркотиков была и остается весьма актуальной для Афганистана. Эффективная борьба с ней может внести вклад в легитимизацию правительства «Талибана» в глазах мирового сообщества. Тем не менее даже такая мера как сокращение посевов мака — не быстрой процесс.

Однако новое руководство страны стремится продемонстрировать свою приверженность соответствующей работе. Так, ранее появлялись сообщения о серии антинаркотических рейдов по Кабулу и другим городам. Задержанных в их рамках торговцев запрещенными препаратами отправляют в тюрьмы, а зависимых афганцев — на принудительное лечение. Параллельно с этим ведется борьба и с незаконным оборотом алкоголя.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан наркотики талибан
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