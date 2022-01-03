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Поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности

Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 3 января. Подписчики певицы Насти Каменских предположили, что артистка находится в интересном положении. По мнению поклонников, звезда ждет ребенка от своего мужа и коллеги Алексея Потапенко, более известного как Потап.

Исполнительницу заподозрили в беременности после того, как она выложила в Instagram серию новогодних снимков. На фотографиях Каменских и ее супруг позируют у наряженной елки в голубых свитерах с оленями. При этом в посте певицы нет речи ни о каком скором прибавлении.

«Пусть в новом году у каждого из нас будет много тепла и любви. Любите друг друга», — написала под кадрами артистка.

Однако многим подписчикам показалось, что исполнительница скрывает под широким свитером округлившийся живот, передает «Газета.Ru». Кроме того, на первом фото живот знаменитости спрятан за собакой, а на втором прикрыт рукой. Некоторые поклонники решили, что скоро в звездной семье появится малыш.

«Беременна Настя»;

«Тоже видится, что беременна . Ждем пост с подтверждением»;

«Настя, желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства!» — написали комментаторы.

Впрочем, среди поклонников Каменских нашлись и те, кого возмутили подобные комментарии. Эти подписчики считают недопустимым поднимать подобные темы.

«Ну что за беспардонность?!»;

«Кошмар, сколько невоспитанных людей, лезущих в чужую жизнь с темой детей!» — негодовали пользователи соцсети.

Ранее Потап признался, что его роман с Каменских начался, когда он еще состоял в браке. Музыкант объяснил, почему ушел от первой жены к коллеге по дуэту.

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потап и настя каменских знаменитости
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