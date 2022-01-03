Поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности

Киев, 3 января. Подписчики певицы Насти Каменских предположили, что артистка находится в интересном положении. По мнению поклонников, звезда ждет ребенка от своего мужа и коллеги Алексея Потапенко, более известного как Потап.
Исполнительницу заподозрили в беременности после того, как она выложила в Instagram серию новогодних снимков. На фотографиях Каменских и ее супруг позируют у наряженной елки в голубых свитерах с оленями. При этом в посте певицы нет речи ни о каком скором прибавлении.
«Пусть в новом году у каждого из нас будет много тепла и любви. Любите друг друга», — написала под кадрами артистка.
Однако многим подписчикам показалось, что исполнительница скрывает под широким свитером округлившийся живот, передает «Газета.Ru». Кроме того, на первом фото живот знаменитости спрятан за собакой, а на втором прикрыт рукой. Некоторые поклонники решили, что скоро в звездной семье появится малыш.
«Беременна Настя»;
«Тоже видится, что беременна . Ждем пост с подтверждением»;
«Настя, желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства!» — написали комментаторы.
Впрочем, среди поклонников Каменских нашлись и те, кого возмутили подобные комментарии. Эти подписчики считают недопустимым поднимать подобные темы.
«Ну что за беспардонность?!»;
«Кошмар, сколько невоспитанных людей, лезущих в чужую жизнь с темой детей!» — негодовали пользователи соцсети.
Ранее Потап признался, что его роман с Каменских начался, когда он еще состоял в браке. Музыкант объяснил, почему ушел от первой жены к коллеге по дуэту.