Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 12:25
12:25
Происшествия
Два жителя Подмосковья скончались после отравления угарным газом в частном доме
12:24
Весь мир
Талибы заявили об увеличении числа наркозависимых граждан Афганистана
12:22
Происшествия
Тонны угля рассыпались на трассе после ДТП с самосвалом в Сахалинской области
12:19
Происшествия
В Чечне семью поставили на профилактический учет после ухода из дома двух сестер
12:17
Экономика
Жителям России посоветовали рассмотреть для инвестирования акции в валюте
12:14
Общество
Неприятный сюрприз: в Самаре подорожал проезд в маршрутках
12:14
Весь мир
Силы Ливийской национальной армии ликвидировали наркоплантацию в Сабхе
12:10
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ в районе Орехово и Золотого
12:09
Общество
Спасенный при пожаре котенок несколько лет живет у чиновницы из Красноярска
12:08
Общество
Дагестанский флеболог назвал простые способы профилактики варикоза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минздрав Египта подтвердил гибель трех человек в результате тяжелых погодных условий
Весь мир
Минздрав Египта подтвердил гибель трех человек в результате тяжелых погодных условий
wikipedia.org  /  Faris knight / CC BY-SA 3.0

Каир, 3 января. Министерство здравоохранения Египта подтвердило гибель трех человек в результате тяжелых погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Снегопад, град и сильный ветер обрушились на северную часть страны. Власти и граждане оказались не готовы к таким тяжелым условиям.

«На пустынной дороге провинции Минья недалеко от города Самалут перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб один из пассажиров и еще одиннадцать получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Гололед привел к столкновению автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадал один человек.

В министерстве отметили, что в провинции Кафр-эш-Шейх погиб мужчина от удара током. Сильный град оборвал линии электропередач, а провод упал на прохожего.

Схожий случай произошел в районе Хелуан в Каире. Человек получил удар током, после чего его доставили в больницу с сильным ожогом.

Еще один мужчина погиб в Александрии, когда старый двухэтажный дом рухнул из-за сильного ветра и дождя.

Представитель Министерства здравоохранения Халед Абдель-Гаффар заявил, что ведомство координирует работу с управлением скорой помощи по чрезвычайным ситуациям. Синоптики прогнозируют, что нестабильные погодные условия продлятся до вторника — 4 января.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Минздрав Египта подтвердил гибель трех человек в результате тяжелых погодных условий
египет минздрав пострадавшие
Комментировать