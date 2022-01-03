Минздрав Египта подтвердил гибель трех человек в результате тяжелых погодных условий

Каир, 3 января. Министерство здравоохранения Египта подтвердило гибель трех человек в результате тяжелых погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Снегопад, град и сильный ветер обрушились на северную часть страны. Власти и граждане оказались не готовы к таким тяжелым условиям.

«На пустынной дороге провинции Минья недалеко от города Самалут перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб один из пассажиров и еще одиннадцать получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Three people killed, 13 injured due to unstable #weather conditions: #Egypt's Health Ministry https://t.co/7ps1h17YpB — Ahram Online (@ahramonline) January 1, 2022

Гололед привел к столкновению автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадал один человек.

В министерстве отметили, что в провинции Кафр-эш-Шейх погиб мужчина от удара током. Сильный град оборвал линии электропередач, а провод упал на прохожего.

Схожий случай произошел в районе Хелуан в Каире. Человек получил удар током, после чего его доставили в больницу с сильным ожогом.

Еще один мужчина погиб в Александрии, когда старый двухэтажный дом рухнул из-за сильного ветра и дождя.

Представитель Министерства здравоохранения Халед Абдель-Гаффар заявил, что ведомство координирует работу с управлением скорой помощи по чрезвычайным ситуациям. Синоптики прогнозируют, что нестабильные погодные условия продлятся до вторника — 4 января.