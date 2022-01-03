Шмыгаль рассказал об успехах Украины в поставках за границу

Киев, 3 января. Объем украинского экспорта по итогам 2021 года стал третьим по размеру с 1996 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что в прошлом году Украина поставила за рубеж продукции на 67,7 млрд долларов. Больше страна экспортировала только в 2011 и 2012 годах, обратил внимание премьер.

Шмыгаль также рассказал о рекордном за последние пять лет притоке иностранных инвестиций на Украину. Согласно оценке Национального банка Украины, объем иностранных инвестиций в 2021 году составил 6,5 млрд долларов.

По словам Шмыгаля, 2021 год завершился рекордным за всю историю страды долларовым ВВП — 200 млрд долларов. Премьер также отметил, что средняя зарплата на Украине впервые составляет 550 долларов, что на 19% выше, чем годом ранее.

При этом ситуация в украинской энергетике продолжает оставаться напряженной. В конце 2021 года компания «Укравтогаз» была вынуждена закрыть более 30 автомобильных заправок из-за высоких цен на газ.