Американские любители моржевания окунулись в холодные воды Атлантического океана

Десятки членов клуба «Белые медведи Кони-Айленда», одновременно забежали в холодные воды океана, а некоторые даже прихватили с собой закаляться маленьких детей.

Традиция новогоднего купания в ледяной воде началась в клубе еще в 1903 году, и теперь заплыв проводится каждый декабрь в канун Нового года.

Участники раздеваются до купальников и под веселые крики «С новым годом» бегут купаться в океан. Взбодрившись, они возвращаются на берег.

«Я здесь, потому что это очень крутое ощущение, когда ты оказываешься в водах Атлантического океана. Это очень здорово», — поделилась ощущениями от купания участница заплыва.

Температура воды в океане составляла около 10°C. При этом окружающий воздух был всего на один градус теплее. В отличие от российских «моржей», любители закалки из США называют себя «белыми медведями». Однако водные процедуры благотворно сказываются на здоровье, повышая иммунитет человека, по любую сторону океана.