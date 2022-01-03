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Канцлер ФРГ Шольц надеется встретиться с Путиным в январе

Политика
Канцлер ФРГ Шольц надеется встретиться с Путиным в январе
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Берлин, 3 января. Выстраивание отношений с Россией является важным фактором для Германии. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик намерен взять этот вопрос под личный контроль. По данным издания Bild, Шольц надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже в январе. Над организацией встречи работает внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер.

Путин и Шольц в декабре провели телефонные переговоры. Они обсудили гарантии безопасности, сообщает Радио Sputnik.

В публикации указано, что глава Правительства Германии стремится к «новому началу» в отношениях с РФ. Это коснется вопросов Украины и поставок газа.

По мнению журналистов Bild, при таком положении дел партия «зеленых» останется за бортом, так как они настроены критично в отношении России.

Ранее сообщалось, что Шольц упомянул Украину во время новогоднего обращения. Он сказал о нерушимости границ страны.

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Все новости / Политика / Канцлер ФРГ Шольц надеется встретиться с Путиным в январе
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