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Жителям России рассказали о нюансах страхования загородного дома

Экономика
Жителям России рассказали о нюансах страхования загородного дома
pxhere.com

Москва, 3 января. Страхование загородного дома в России имеет свои особенности. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости представители пяти крупнейших в РФ страховых компаний.

Сотрудники агентства опросили представителей «Росгосстраха», «Ингосстраха», «Ренессанс Страхования», «АльфаСтрахования» и «СберСтрахования». Как стало известно, страховщики предлагают клиентам множество преимуществ, которые могут отличаться для каждой отдельной сделки.

Как отметил заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж «Ингосстраха» Станислав Олейников, в течение года существуют специальные предложения с учетом особенностей того или иного сегмента недвижимости. Например, весной и летом страхование жилья может быть выгоднее, чем в зимние месяцы.

Четыре из пяти опрошенных компаний предлагают оплатить страховую премию в рассрочку. Такая функция отсутствует только у «СберСтрахования». Иногда эта опция идет в комплекте с другими услугами, а в ряде случаев компания готова предложить индивидуальные условия.

Страховщики обычно предлагают клиентам бонусы при переходе от другой компании. Как рассказал директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин, покупатель может сформировать программу добровольного страхования жилья под свои нужны с объемом покрытия до 2,9 млн рублей.

Страхование объектов дороже 5 млн рублей требует обязательного осмотра, отметил Станислав Олейников. Он уточнил, что стоимость страховки зависит от материалов, из которых построен дом.

«Базовые тарифы без учета скидок для строений из полностью несгораемых материалов составляют в среднем 0,25-0,55%, для смешанных — 0,45-0,65%, для деревянных — 0,6–0,8%. То есть стоимость страхования для деревянного дома со страховой суммой 5 миллионов рублей составит 30-35 тысяч рублей в год без учета скидок», — объяснили в компании «Ренессанс Страхование».

Владельцам недвижимости также следует обращать внимание на исключения из страхового покрытия. По словам страховщиков, в перечень исключений обычно попадают просадки грунта, ограничения по сумме при страховании движимого имущества и наличие в доме охранной сигнализации.

Россияне в последние годы все чаще проявляют интерес к страхованию жизни. Так, по итогам 2021 года российский рынок должен достичь 521 млрд рублей, что на 21% выше показателей предыдущего года.

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