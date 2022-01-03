Бывшая жена Федора Бондарчука рассказала, как живет их дочь с ДЦП

Москва, 3 января. Модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась подробностями жизни своей особенной дочери Варвары. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука заявила, что их ребенок, которому поставили диагноз ДЦП, никогда не жил в пансионатах.

Светская львица крайне редко говорит о дочери, которой весной исполнится 23 года. Бондарчук объяснила в эфире своего YouTube-шоу «Света вокруг света», что не любит выливать такие вещи в общественное пространство и затрагивать темы, которые могут сделать больно ей или ее близким.

По словам модели, после рождения дочери не было сразу понятно, что она — ребенок с особенностями развития. Диагноз девочке поставили только после года.

«У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей», — поделилась телеведущая.

Экс-супруга Федора Бондарчука пояснила, что они с мужем долго скрывали информацию о дочери, поскольку у них есть на это право как у родителей, пишет «Газета.Ru». По словам светской львицы, они с бывшим мужем решили не делать из особенного ребенка публичного человека, так как на это есть медицинские показания. Желающим увидеть ее дочь с ДЦП модель посоветовала посмотреть на ее аватарку в Instagram.

Ранее Светлана Бондарчук провела благотворительный аукцион, на котором показывали короткометражки, созданные звездами. Знаменитостям удалось собрать 80 миллионов рублей.