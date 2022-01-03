Колумбийские полицейские провели несколько спецопераций в Медельине, захватив шестерых предполагаемых участников терактов, которые произошли в международном аэропорту в Кукуте 14 декабря. Власти считают, что за терактом стоял Джон Мекас — один из самых опасных главарей радикалов FARC.

Прямо перед новым годом армия ликвидировала пару незаконных нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих группировке ELN. По официальным данным в 2021 году было уничтожено 41 такое предприятие. Потери колумбийского бюджета от нелегальной нефтепереработки оцениваются в десятки миллионов долларов, и эти деньги шли на деятельность вооруженного подполья.

Конец год — время подведения итогов. Министр обороны Диего Молано заявил, что «смотрит в будущее с оптимизмом». В 2021 году Богота схватила главу наркокартеля «Клан дель Гольфо» и ликвидировала нескольких главарей радикалов FARC. Но это слабо повлияло на статистику массовых убийств в Колумбии, число которых росло пять лет подряд.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает об боях за контроль над колумбийской периферией, от которых может зависеть судьба страны.

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Кровавые итоги

Колумбийские правозащитники подвели итоги 2021 года. По данным института Indepaz, за минувший год в стране произошло 96 случаев массовой резни, был убит 171 общественный лидер, а также 48 бывших членов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), которые пошли на примирение с правительством и сложили оружие.

«48 сторонников мирного соглашения убиты, 169 социальных лидеров убиты, 92 массовых убийства с 320 жертвами. Забота о жизни каждого должна быть девизом нового правительства.»

Faltan 221 días para que @IvanDuque se vaya y el 2021 finaliza según @Indepaz:

48 firmantes de paz asesinados

169 líderes sociales asesinados

92 masacres con 320 víctimas.

Cuidar la vida de todos debe ser la consigna del nuevo gobierno.#NoMasUribismo https://t.co/FzvhYgNvJA — Julián Gallo (@JGalloComunes) December 31, 2021

Первое массовое убийство в 2021 году произошло уже 10 января: вооруженные люди ворвались в торговый центр в городе Морелия (Какета), убили трех и ранили еще десять человек. Вторая бойня произошла в городе Бетания (Антьокия), где убили семью из трех человек.

В общей сложности в массовых убийствах в 2021 году погибли 335 человек. Наиболее вопиющим случаем стало убийство сразу девяти человек на ферме в муниципалитете Альхесирас (департамент Уила).

Половина убийств произошла в четырех департаментах — Каука, Антьокия, Валье-дель-Каука и Нариньо. Последнее массовое убийство произошло 31 декабря — трех человек убили в департаменте Магдалена.

«В государственном учреждении, расположенном в городке Рикаурте (муниципалитет Гуамаль, Магдалена) были убиты трое мужчин, в том числе советник Уиллинтонг Тиноко Ангарита и двое сослуживцев».

Masacre #96 ocurrida en 2021

Fecha: 31/12/21

Guamal, Magdalena



En un establecimiento público, ubicado en el corregimiento de Ricaurte, jurisdicción de Guamal, Magdalena, fueron asesinados tres hombres, entre ellos el concejal Willintong Tinoco Angarita y dos familiares. pic.twitter.com/LZnla3ja18 — INDEPAZ (@Indepaz) December 31, 2021

Федеральное агентство новостей /

Ранее в 2020 году в Колумбии было совершено 91 массовое убийство. И по сравнению с этим их число изменилось незначительно.

Другая ситуация с убийством общественных лидеров. В 2020 году их было убито 310 человек — в два раза больше, чем в уходящем 2021 году.

Последние два убийства произошли аккурат в канун нового 2022 года. В Сан-Педро (Валье-дель-Каука) была убита Мария дель Кармен Молина. Она служила в муниципальной администрации, боролась с уличной наркоторговлей и работала над улучшением жизни населения своего департамента. Неизвестные вывели ее из дома и убили в присутствии ее семьи и местных жителей в ночь на 31 декабря.

Федеральное агентство новостей /

Еще одной жертвой стал Уиллинтон Тиноко, муниципальный советник, которого застрелили вместе с коллегами прямо на работе.

El último día del año fueron asesinados 2 líderes sociales más:

María del Carmen Molina en San Pedro, Valle del Cauca y Willy Tinoco en Guamal Magdalena.



El año cerró con 171 líderes asesinado en 2021.

871 en la era Duque.

1.286 desde la firma del Acuerdo.



96 masacres este año. pic.twitter.com/lv5XxiDa7E — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 2, 2022

27 декабря в муниципалитете Барбакоас (Нариньо) был убит Эснайдер Хавьер Кастильо. Он занимался ресоциализацией молодых людей, пострадавших в результате военных столкновений между вооруженных подпольем, наркомафией и колумбийскими силовиками.

Esnaider Javier Castillo Ortiz

27/12/21

Barbacoas, Nariño



Con Esnaider Javier Castillo Ortiz serían 169 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2021 y 1284 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/AgIeCSw9hF — INDEPAZ (@Indepaz) December 29, 2021

Общим для всех этих убийств было практически полное бездействие полиции. Силовые органы слабо реагируют на сообщения об угрозах жизни людей. А в тех случаях, когда местные стражи порядка готовы защитить будущих жертв, у них либо отсутствуют сотрудники, либо средства для этого.

«В будущее с оптимизмом»

Однако министр обороны Колумбии Диего Молано был настроен оптимистично в конце года. В интервью порталу LaFM он в первую очередь говорил о своих достижениях.

«Когда администрация Дуке начала работу, было семь вооруженных групп, сегодня их четыре. Нам уже удалось ликвидировать «Лос-Капаррос», «Лос-Пелусос» и «Лос-Пунтильерос». Еще четыре группы усилились, но мы нанесли им сильный удар», — заявил он.

По мнению министра, основной целью его ведомства в 2022 году будет борьба с вооруженными отрядами «Армии национального освобождения» (ELN) и с радикалами FARC. Их ликвидации, по словам Молано, мешают венесуэльские власти, которые якобы прямо финансируют деятельность этих группировок.

Наркокартель «Клан дель Гольфо» также внесен в список приоритетных целей. Но раз ему, по версии властей, «был нанесен смертельный удар», когда арестовали его главаря, силовикам останется просто производить «демонтаж его структур».

Эксперты, впрочем, сомневаются, что это получится, — структуры картеля могут, к примеру, влиться в «Офисину» — конфедерацию криминальных группировок и самую многочисленную преступную организацию страны.

Федеральное агентство новостей /

Реальные представления о том, что творится в регионах, дает ситуация с индейцами из общины Вунаан (департамент Валье-дель-Каука). Более пяти месяцев назад 154 человека бежали из мест своего проживания в Калиме из-за боевых действий между подразделениями колумбийского флота, боевиками картеля «Клан дель Гольфо» и ELN . Денег на проживание и лечение пострадавших власти выделяли смехотворно мало — 59 долларов на человека за все время своего проживания в приюте для беженцев в доме престарелых «Олимпико» в городе Буэнавентура А 3 декабря им опять пришлось бежать, так как их жизням угрожали местные наркобанды, от которых их никак не защищала полиция.

Оптимизм министра Молано больше походит на предвыборные заявления. В мае 2022 года колумбийцы будут выбирать нового президента страны. Кто бы ни оказался у власти (а наибольшие шансы сейчас у выдвиженца от левой оппозиции Густаво Петро), новому правительству достанется много проблем. Покончить с вооруженным подпольем, добиться безопасности в регионах, разгромить наркомафию — такие дела не решаются ни за год, ни за пять лет, а в случае Колумбии для их решения могут понадобиться поколения.

Война с радикалами FARC

Колумбийские власти умеют действовать быстро, когда задет их престиж. 14 декабря в международном аэропорту Камила Даса произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. А уже 27 декабря полиция провела спецоперацию в Медельине, в ходе которой были задержаны пять подозреваемых. Их считают причастными к организации теракта. Шестой подозреваемый был арестован в торговом центре в Рионегро (Антьокия).

«За 13 дней прокуратура совместно с колумбийской полицией решительно продвинулась в расследовании террористической акции в международном аэропорту Камило Даса в Кукуте, Северный Сантандер, в результате которой погибли трое человек», — сообщил официальный Twitter полиции.

#ATENCIÓN | En 13 días, la Fiscalía, en un trabajo articulado con la @PoliciaColombia, avanzó con determinación en el esclarecimiento de la acción terrorista en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, Norte de Santander, que dejó tres muertos. pic.twitter.com/CMPJ7uhkQO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 29, 2021

Все задержанные принадлежат к бандформированию «33-й Фронт» радикалов FARC. По мнению Молано, за терактом стоит Джон Мекас, — в настоящий момент пожалуй самый опасный из всей верхушки этой вооруженной группировки.

Предполагаемых участников теракта немедленно этапировали в Кукуту для нужд следствия. Согласно официальным сообщениям, у прокуратуры на руках убедительные доказательства их вины.

Аресты продолжаются и уже вышли за рамки расследования самого инцидента. 31 декабря полиция сообщила, что в Тибу (Северный Сантандер) был арестован второй человек в иерархии радикалов FARC в регионе, известный под позывным Аурелио и отвечавший за финансы «33-го Фронта». По словам властей, в 2021 году семь из девяти терактов и вооруженных нападений в департаменте Северный Сантандер на счету Джона Мекаса .

Однако такие успехи колумбийских силовиков сопровождаются и очевидными провалами. На въезде в Тибу боевики радикалов FARC установили незаконный контрольно-пропускной пункт.

«Незаконный блокпост радикалов FARC в Северном Сантандере был зафиксирован на видео. Инцидент произошел на дороге Тибу — Эль-Тарра. По утверждениям властей, эти инсургенты поздравляли участников дорожного движения с Новым годом».

En vídeo quedó registrado un retén ilegal de las Disidencias en Norte de Santander, el hecho se dio en la vía Tibú - El Tarra. Según las autoridades estos subversivos estaban dando el mensaje de Feliz Año a los usuarios de la vía. pic.twitter.com/haARSZLb0c — Fabián Silva Ramirez (@FabianSilva26) December 31, 2021

По заявлениям вооруженного подполья, с развернутым КПП в регионе они за два месяца выявили 18 наркоторговцев. Что с ними стало, неизвестно. Полиция от комментариев пока что отказалась.

Кроме того, под конец года министр Молано дежурным образом обвинил власти соседней Венесуэлы в том, что они якобы поддерживают руководство радикалов из «Второй Маркеталии» FARC. По словам министра, глава группировки Лусиано Марина Аранго (он же Иван Маркес) хочет «с помощью Каракаса уехать на Кубу или в Никарагуа». Единственные доказательства этого утверждения — сведения, предоставленные колумбийской разведкой.

Война с ELN

Своеобразно подвел итоги уходящего 2021 года колумбийский Верховный комиссар по вопросам мира Хуан Камило Рестрепо: он ввязался в публичную полемику с ELN. Группировка заявила, что в 2022 году она не собирается снижать накал борьбы с правительством. Грядут бури, одним словом.

Не авторы послания ELN и про общенациональную забастовку в 2021 году.

«Масштабные митинги привели к упадку «урибизма» как наиболее правого выражения политики правящих классов и вынудили другие олигархические силы изображать из себя центристов и говорить об изменениях, пусть и демагогически», — заявили в ELN.

Рестрепо в ответ назвал эти слова «демагогией». Комиссап заявил, что общество укрепляют демократические институты, над совершенствованием которых «неустанно трудится действующее правительство».

Он также призвал колумбийцев доверять властям и выразил энтузиазм по поводу предстоящего года выборов в Колумбии. Он призвал ELN прекратить свою преступную деятельность.

«Прекратите похищения людей, прекратите установку противопехотных мин, прекратите вербовку несовершеннолетних и прекратите свою деятельность по незаконному обороту наркотиков», — призвал Рестрепо.

Не обошлось без предновогодних сюрпризов. 28 декабря были уничтожены два тайных нефтеперерабатывающих завода ELN, расположенные в муниципалитете Эль-Тарра (Северный Сантандер).

cgfm.mil.co / Пресс-служба Минобороны Колумбии

В военной операции участвовали 900 полицейских и военных из 2-й армейской дивизии. Согласно официальным источникам, незаконный НПЗ работал на протяжении 12 лет. Из трубопроводной системы за это время было похищено 700 тысяч баррелей нефти. Государственная корпорация Ecopetrol оценивает нанесенный финансовый ущерб в сумму около 1 миллиона долларов.

Еще больший ущерб, утверждает прокуратура Колумбии, был нанесен окружающей среде. Отходы производства просто сливались в близлежащие водоемы. Согласно полицейским источникам, в 2021 году была обнаружена и ликвидирована 41 незаконная врезка в нефтепроводную систему страны. Точной оценки нанесенного ущерба нет, но речь идет о десятках миллионов долларов.

Последнее свидетельствует о давно идущей диверсификации нелегальных доходов, к которым прибегает ELN. Крайне ошибочно было бы думать об этой вооруженной группировке как о типичном нарковоенном предприятии. Наоборот, ELN ставит политические цели, но использует любые возможности для финансирования своей деятельности, не исключая и наркоторговлю.

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