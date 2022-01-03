«Транснефть» зафиксировала снижение поставок в Китай по трубопроводу ВСТО

Москва, 3 января. Экспорт нефти на рынок КНР по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и через Казахстан в декабре 2021 года сократился на 0,9%, до 3,48 млн тонн. Такие данные представила компания «Транснефть».

В текущем месяце предприятие планирует экспортировать по этой магистрали 3,53 млн тонн, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

Совокупный экспорт российского черного золота по системе «Транснефти» в декабре 2021 года возрос на 12,5% по сравнению с декабрем 2020 года — до 16,6 млн тонн. В январе ожидается столько же — порядка 16,6 млн тонн, говорится в сообщении. Поставки по трубопроводу «Дружба» в том же месяце опустились на 10,9% — до 3,16 млн тонн.

Экспорт нефти из РФ в страны дальнего зарубежья в 2021 году составил 214,4 млн тонн. Это оказалось на 2,2% ниже аналогичного показателя 2020 года, отмечается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.