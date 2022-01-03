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Концерн УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

  /   Обновлено: 03 января 2022 11:10
Экономика
Концерн УАЗ поднял цены на весь модельный ряд
uaz.ru  /  пресс-служба

Москва, 3 января. Ульяновский автозавод повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд. Автомобили УАЗ стали дороже на 1,7—2,6%, сообщают «Автоновости дня».

Цена внедорожника «Хантер» и СГР «Буханка» увеличилась на 25 тысяч рублей. Модели «Патриот» и «Пикап» подорожали на 30 тысяч рублей. Максимальную прибавку в стоимости получило семейство «Профи». Модификации данного автомобиля стали дороже на 30—34,6 тысячи рублей.

Последний раз УАЗ повышал цены в ноябре 2021 года. Весь модельный ряд российского бренда подорожал на 35—110 тысяч рублей в зависимости от модели.

Группа «Соллерс Авто» готовит Ульяновский автомобильный завод к партнерству с глобальным концерном. Реструктуризация предприятия направлена на развитие международного сотрудничества. Ни УАЗ, ни «Соллерс Авто» не справятся с инвестиционной нагрузкой, связанной с разработкой новой модельной линейки.

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Все новости / Экономика / Концерн УАЗ поднял цены на весь модельный ряд
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