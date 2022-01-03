Британцы похвалили Lada Niva Legend за суровый дизайн и отличную проходимость

Лондон, 3 января. Обозреватель британского автомобильного издания Car назвал причины, по которым стоит купить российский внедорожник Lada Niva Legend, сообщает «Российская газета».

Британский обозреватель обратил внимание на отличную проходимость российского автомобиля.

«Двигатель 1,7 литра мощностью 82 лошадиных силы соответствует Евро-5, и с ним лучше не пытаться разгоняться от 0 до 100 км/ч. И чем тише едешь, тем комфортнее», — отметил журналист.

Также британец отметил ретро-дизайн с массивными бамперами, круглой оптикой и тонкие стойки. По словам журналиста, дизайн салона — коллаборация из машин прошлого века и новой эпохи.

Специалисты британского The Mud Life провели тест-драйв российского внедорожника. Lada Niva Legend порадовала своей проходимостью, безупречной работой подвески на неровных участках дороги и наличием понижающей передачи.