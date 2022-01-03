Полиция Капитолия жалуется на нехватку персонала перед годовщиной штурма 6 января

Вашингтон, 3 января. В Капитолии США накануне годовщины событий 6 января наблюдается нехватка полицейский. За последний год по разным причинам уволилось порядка 130 человек. Об этом рассказал Начальник полиции Капитолия США Том Мангер.

US Capitol Police still ‘400 officers short’ as staffing remains ‘critical’ issue a year after Jan. 6: chief https://t.co/5VVANCB9wy pic.twitter.com/djN44krVVO — Andy Vermaut (@AndyVermaut) January 2, 2022

Мангер отметил, что правоохранителям удалось решить ряд проблем, но при этом все равно наблюдается кадровый голод. После событий 6 января службу покинули 130 сотрудников. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уволился в связи со штурмом. Из-за пандемии COVID-19 закрылась Национальная федеральная академия подготовки сотрудников правоохранительных органов — это остановило поток новобранцев.

«Из-за невозможности провести какие-либо занятия в академии в течение предыдущего года из-за истощения, как это было в прошлом году, нам действительно не хватает примерно 400 офицеров — это довольно критическая проблема для нас», — сказал он.

При этом у полиции Капитолия есть полномочия призывать Национальную гвардию или федеральные службы безопасности.

«У нас есть официальное разрешение для получения дополнительных ресурсов от правоохранительных органов. И мы считаем, что это предотвратило бы нечто подобное 6 января», — заключил Мангер.

#capitolriotcapitolpolice Capitol Police Officer Harry Dunn On Jan. 6: 'It Can Happen Again': “It’s scary to think we opened up Pandora’s box,” Dunn said, reflecting on the first anniversary of the attack on the U.S. Capitol. https://t.co/2RoCdPbeMN — Woodland Sangha (@woodlandsangha) January 2, 2022

Один из офицеров, участвовавших в защите Капитолия Гарри Данн, в интервью журналистам заявил, что опасается повторения событий 6 января. По его мнению, угроза бунта не уменьшилась даже спустя год.

«Страшно думать, что что-то подобное может случиться снова. На мой взгляд, сейчас нет ничего, что могло бы удержать этих людей от повторения», — сказал он.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января 2021 года устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле 2021 года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 участникам восстания.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования, произошедшего 6 января, туда вошел ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия.

По итогам расследования обвинения были предъявлены более 700 американцам, 165 из них признали себя виновными. В основном участники штурма получили небольшие сроки наказания до шести месяцев, при этом одному из них дали более пяти лет за нападение на офицера.