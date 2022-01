Полиция Капитолия жалуется на нехватку персонала перед годовщиной штурма 6 января

Вашингтон, 3 января. В Капитолии США накануне годовщины событий 6 января наблюдается нехватка полицейский. За последний год по разным причинам уволилось порядка 130 человек. Об этом рассказал Начальник полиции Капитолия США Том Мангер.

Мангер отметил, что правоохранителям удалось решить ряд проблем, но при этом все равно наблюдается кадровый голод. После событий 6 января службу покинули 130 сотрудников. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уволился в связи со штурмом. Из-за пандемии COVID-19 закрылась Национальная федеральная академия подготовки сотрудников правоохранительных органов — это остановило поток новобранцев.

При этом у полиции Капитолия есть полномочия призывать Национальную гвардию или федеральные службы безопасности.

