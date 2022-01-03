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Жена Алдонина объяснила, почему дочь покойной Началовой не отмечала Новый год с ними

Шоу-бизнес
Жена Алдонина объяснила, почему дочь покойной Началовой не отмечала Новый год с ними
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 3 января. Супруга футболиста Евгения Алдонина, который был женат на певице Юлии Началовой, объяснила, почему дочь покойной исполнительницы Вера Алдонина не отмечала Новый год с отцом и его семьей. По словам Ольги Алдониной, девочка сама отказалась проводить праздник с ними.

Жена футболиста делилась деталями празднования Нового года с помощью своей Instagram-страницы. Семья отмечала наступление 2022 года в загородном доме, а 1 января к детям приходили Дед Мороз и Снегурочка.

Однако внимательные поклонники обратили внимание, что дочери Началовой не было рядом с отцом на празднике. Похоже, они атаковали Алдонину вопросами, поэтому она решила успокоить обеспокоенных подписчиков в Stories.

«Много вопросов по поводу Веры, почему она не с нами. Вера отмечала Новый год со своей школьной подругой. Это был ее выбор», — объяснила супруга Евгения Алдонина.

Она призвала поклонников не переживать и отметила, что они с мужем находятся на связи с дочерью покойной Началовой каждый день. Ольга Алдонина заверила, что они скоро встретятся с девочкой, передает Teleprogramma.pro. Видимо, в подтверждение своих слов жена футболиста показала видео, на котором он разговаривает с дочерью по телефону во время езды за рулем автомобиля.

Жена Алдонина объяснила, почему дочь покойной Началовой не отмечала Новый год с ними
Pr Scr instagram.com / @ole_ole4ka

Ранее мать Юлии Началовой поделилась с подписчиками печальной новостью. Женщина сообщила о смерти матери Евгения Алдонина Елены.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Алдонина объяснила, почему дочь покойной Началовой не отмечала Новый год с ними
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