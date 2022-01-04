Правовед Соловьев объяснил, почему в ЕС недовольны законом о блокировке вредного контента в РФ

Проекты, признанные иноагентами и закрытые за нарушение закона, убеждают IT-компании «не становиться инструментом в руках цензоров». Этот призыв следует рассматривать как бесперспективную провокацию и попытку заработать. Об этом ФАН рассказал российский правовед Иван Соловьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке любого контента, оправдывающего или обосновывающего экстремизм и терроризм. Блокировке также подлежит информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Новая норма вызвала недовольство за границей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что ни в одной развитой стране не разрешено вести экстремистскую пропаганду. Контент, призывающий к противоправным действиям, везде блокируют. Отныне в нашем государстве на законных основаниях внесудебной блокировке будет подлежать информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам и оправдывающая насилие.

«Прошу заметить, что деятельность организаций, признанных иноагентами, в нашей стране не запрещена. Запрещена деятельность в нарушение закона. Так, если иноагент отказывается от предусмотренной законом маркировки материала и игнорирует требования властных органов, ему придется свернуть свою деятельность. Обманывать потребителей непозволительно, люди должны иметь полную информацию о том, что им предлагает продукт ангажированная иностранными структурами компания», — уточнил правовед.

Собеседник ФАН обратил внимание, что один из заблокированных ресурсов, который вел в интернете деструктивную деятельность и не подчинялся российским правоохранительным органам, пытался создать провокационные петиции, в которых введенные в заблуждение люди призывали IT-компании не исполнять предписания государственных надзорных органов РФ по блокировке вредных сайтов.

Федеральное агентство новостей /

«В данном случае информационный канал намеренно избрал себе название, в котором используется аббревиатура, означающая правоохранительные органы. У многих пользователей в связи с этим возникало неверное впечатление, что искаженная версия происходящих событий, которую им предлагали, исходила от представителей государственной службы. На самом деле этот портал никакого отношения к полиции не имел, наоборот, его создатели работали для того, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. К примеру, на несогласованный митинг приводят около полутора сотен человек, которых заинтересованные лица наняли, чтобы учинить уличные беспорядки, а недобросовестное интернет-СМИ сообщает, что якобы на улицы вышли тысячи граждан, которые недовольны властью в стране. Когда от вредной политической пропаганды упомянутый интернет-канал перешел к открытым экстремистским призывам и попытался провоцировать волнения, его заблокировали. Это нормально, естественно, и законно», — заметил доктор юридических наук.

Профессор подчеркнул, что людей, которые ведут подобную деятельность, в военное время назвали бы врагами. Он добавил, что подобные организации — вовсе не любители, которые по-своему видят мир и жаждут свободы слова, а сложные структуры, состоящие из профессиональных провокаторов и вредителей. Их действия координируются и щедро оплачиваются из-за границы.

«Работники заблокированных ресурсов устраивают шум и оказывают максимальное сопротивление, так как они должны отработать гранты. Именно поэтому они лгут, что в России якобы ущемляются права граждан, нет свободы слова и попираются принципы демократии. В процессе созданного ими скандала эти люди пытаются нащупать новую нишу для зарабатывания денег. Такие, как они, не пойдут работать в магазин или на стройку, они не подрабатывают таксистами или курьерами. Они не умеют и не хотят делать что-то иное, их профессия — информационная война против России. Чем большими мучениками «кровавого режима» они себя изобразят, тем больше шансов продаться подороже в новый западный проект, которым попытаются заменить закрытый», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Политический и общественный деятель указал: именно потому, что Россия — демократическое государство, сотрудники подобных СМИ не подвергаются гонениям или репрессиям. После законного закрытия нежелательной организации они создают новую и пытаются продолжать свою деятельность.

«Обращение к IT-гигантам с требованием не подчиняться государственным надзорным органам — провокация и глупость. Отечественные цифровые компании, к счастью, понимают, что происходит, их руководители чтят суверенитет и безопасность своей родины. Что касается зарубежных провайдеров и корпораций — разумеется, американские и европейские компании всячески поддерживают таких «борцов», но многомиллиардные штрафы не оставляют шансов на то, что юридические лица, заинтересованные в российском рынке, откажутся блокировать провокаторов и экстремистов», — заключил Соловьев.

Правовед напомнил, что на Западе дела со свободой слова и демократией, вопреки громким заявлениям и попыткам оказать давление на Россию, обстоят достаточно плохо. Так, в январе 2021 года ряд крупнейших социальных сетей заблокировал аккаунты Дональда Трампа, а также его сторонников, при этом Трамп оставался президентом США. Хозяева IT-корпораций заявили, что присутствие Трампа на их платформах якобы провоцирует рост насилия в стране. Соловьев также напомнил о беспричинной блокировке в конце декабря немецким медиарегулятором MABB телеканала RT DE.

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