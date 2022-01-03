Снег и град обрушились на Египет в первый день 2022 года

Отдыхающие курорта Хургада встретили новый год не на пляже, а в снегу. Редкое для Египта природное явление спровоцировало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Очевидцы сообщают, что непогода пришла в южную страну с самого утра. Туристы даже не успели подготовить теплые вещи. Размер градин был с орех или виноград. Толщина слоя выпавших осадков достигла нескольких сантиметров.

«Кто бы мог подумать, что Египет встретит нас так. Когда мы вышли из самолета, ничто не предвещало того, что случилось потом. Было тепло, но когда мы спустя полтора часа вышли из аэропорта, нас встретили порывистый ветер и град с дождем», — удивляется россиянин Максим в личном Instagram-аккаунте.

Власти призвали местных жителей проявлять осторожность, обходить шаткие конструкции и оставаться в отелях. В школах даже отменили занятия.

«Смотреть на это как минимум весело: египтяне пытаются понять, как лепить снежки, как ими пользоваться. Дороги, машины, пляжи, отели были завалены порядочным слоем ледяной крошки и снега», — рассказывает подписчикам пользователь Галина.

Сейчас температура воздуха на курорте составляет 21 градус по Цельсию. В местных отелях отдыхает множество российских туристов.