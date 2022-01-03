Россияне предпочли для отдыха на Новый год Армению и Мальдивы

Москва, 3 января. Среди самых популярных у российских туристов направлений на Новый год — Мальдивские и Сейшельские острова, а также Армения.

Те, кто остался на Новый год отдыхать в России, отдали предпочтение Сочи и другим курортам Краснодарского края, а также городам Золотого кольца и Калининграду, сообщает ТАСС.

Многие путешественники, выбравшие заграничные курорты, отправились также в Доминикану, Маврикий, Иорданию, Марокко, ОАЭ и в другие страны. Одним из популярных маршрутов для отдыха является и Словения, которая славится своими горнолыжными курортами.

Увеличение спроса на туристические путевки на Сейшелы наблюдалось еще в сентябре. Тогда в эту страну в Восточной Африке отправилось на 133% больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. Так, более 19 тысяч россиян выбрали для отдыха Сейшелы в период с января по сентябрь 2021 года, что является историческим рекордом.