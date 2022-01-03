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Составлен список конфузов Байдена в 2021 году

Политика
Составлен список конфузов Байдена в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 января. Президент США Джо Байден занимает свою должность почти год. За это время он запомнился всему миру множеством конфузов и нелепых промахов.

Прошедший год для Байдена был действительно сложным. Он должен был примириться с союзниками в Евросоюзе, создать военный блок AUKUS, восстановить экономику, вылечить остеоартроз и многое другое. На фоне этого он часто в публичных выступлениях путал имена и должности. Например, вице-президент Камала Харрис три раза в его речи становилась президентом США.

Во время церемонии награждения военнослужащих глава Белого дома не смог с первого раза выговорить имя министра обороны Ллойда Остина. Также он назвал новый штамм коронавируса «омикрон» «омникроном».

В его речи также всплывал некий мировой лидер Владимир Владимиров Клутин. Ловушкой для президента также стало простое слово «флаги». Он оговорился, произнося «нацистские флаги» (flags). В результате политик озвучил нелитературное название сексуальных меньшинств (fags).

Джо Байден также не раз забывал вопросы, которые ему задавали журналисты во время пресс-конференций. Недавний конфуз произошел во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома забыл включить микрофон, из-за чего беззвучно шевелил губами на экране и махал рукой коллеге.

Ранее американцам не понравилось новогоднее поздравление Байдена. По информации Радио Sputnik, они назвали обращение никчемным.

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