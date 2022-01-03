Военные ЮВО покатали на танке детей из Ростовской области в рамках акции «Елка желаний»

Ростов-на-Дону, 3 января. Командование 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» исполнило новогодние мечты детей из Ростовской области.

Семеро ребят прибыли в расположение 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО, где для них была организована экскурсия. Участникам акции показали современное стрелковое вооружение, а также новейшие снайперские винтовки, которые стоят на вооружении разведывательных подразделений.

Позднее ребята прибыли на полигон, где их покатали танке Т-72Б3 и бронетранспортере БТР-82А. Новогодняя экскурсия завершилась праздничным обедом в солдатской столовой. Кроме того, командование 8-й армии и 150-й мотострелковой дивизии подготовило детям подарки, которые были вручены во время чаепития.

Всероссийская акция «Елка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.