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Пятеро сирийских военнослужащих погибли в результате нападения террористов в пустыне

Весь мир
Пятеро сирийских военнослужащих погибли в результате нападения террористов в пустыне
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 3 января. Террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) напали на автобус с военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА) в пустыне Аль-Бадия.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января, около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). Радикальные исламисты выпустили ракету по транспортному средству, после чего отрыли огонь по военнослужащим из пулеметов.

«Атака сопровождалась очередями из пушек калибра 23 мм, в результате чего пять военнослужащих погибли и еще 20 получили ранения», — сообщил информационному агентству SANA источник в оборонном ведомстве арабской республики.

Данное нападение — не единственное в своем роде. Транспортные средства, курсирующие по маршруту Дейр эз-Зор — Пальмира, нередко становятся целью террористических групп, базирующихся недалеко от района Эт-Танф, который контролируется силами США. Это обеспечивает радикальным исламистам защиту и возможность продолжать свою преступную деятельность.

В последние месяцы в СМИ появляются сообщения о том, что американские военнослужащие и лояльные им боевики «Сирийских демократических сил» (СДС) переводят террористов из подконтрольных им тюрем и с территории Ирака в эту часть страны, чтобы подготовить радикальных исламистов к атакам в пустынной местности.

Также 2 января лояльные Турции боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) возобновили атаки на город Абу Расин и располагающиеся неподалеку поселки Аль-Асадия, Аль-Мушрифа и Хадрави в провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия иг террористы нападение пустыня
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