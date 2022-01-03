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Tesla реализовала рекордное число электрокаров в четвертом квартале 2021 года

Экономика
Tesla реализовала рекордное число электрокаров в четвертом квартале 2021 года
tesla.com  /  Tesla

Остин, 3 января. Продажи Tesla Inc в четвертом квартале 2021 года составили 308 тыс. электрокаров, побив рекорд в 241,3 тыс. машин, установленный в предыдущем квартале. Об этом говорится в сообщении американской компании.

При этом аналитики в среднем оценивали поставки в объеме 266 тысяч машин, по данным FactSet.

В целом за минувший год Tesla поставила на рынок 936 тыс. электрокаров, повысив показатель почти вдвое относительно 2020 года, когда компания выпустила около 500 тыс. авто. Итоговые данные о продажах будут оглашены вместе с финансовой отчетностью за четвертый квартал позднее в этом месяце.

Лидерами по производству Tesla выступают две модели электромобилей — седан Model 3 и внедорожник Model Y. Их совокупные поставки в 2021 году составили 911,209 тыс.

Tesla намерена отозвать 475 тысяч электрокаров в США из-за проблем с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщил Bloomberg.

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tesla электромобили авторынок
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