Tesla реализовала рекордное число электрокаров в четвертом квартале 2021 года

Остин, 3 января. Продажи Tesla Inc в четвертом квартале 2021 года составили 308 тыс. электрокаров, побив рекорд в 241,3 тыс. машин, установленный в предыдущем квартале. Об этом говорится в сообщении американской компании.

При этом аналитики в среднем оценивали поставки в объеме 266 тысяч машин, по данным FactSet.

В целом за минувший год Tesla поставила на рынок 936 тыс. электрокаров, повысив показатель почти вдвое относительно 2020 года, когда компания выпустила около 500 тыс. авто. Итоговые данные о продажах будут оглашены вместе с финансовой отчетностью за четвертый квартал позднее в этом месяце.

Лидерами по производству Tesla выступают две модели электромобилей — седан Model 3 и внедорожник Model Y. Их совокупные поставки в 2021 году составили 911,209 тыс.

Tesla намерена отозвать 475 тысяч электрокаров в США из-за проблем с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщил Bloomberg.