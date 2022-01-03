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«Россия-1» выпустит новое авторское шоу Андрея Малахова в честь его юбилея

Шоу-бизнес
«Россия-1» выпустит новое авторское шоу Андрея Малахова в честь его юбилея
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 3 января. Телеведущий Андрей Малахов получил необычный подарок к своему предстоящему юбилею. Канал «Россия-1» запускает его новое авторское шоу, которое называется «Сегодня Пятница».

Малахов отметит 50-летие 11 января, а за несколько дней до этой даты в эфир выйдет его новая передача. Премьера программы состоится на «России-1» 7 января, передает kp.ru.

Шоу «Сегодня Пятница» схоже по формату с другой передачей Малахова — «Привет, Андрей!». В новом проекте телеведущий будет собирать за круглым столом авторов и исполнителей старых и современных песен, пользующихся популярностью у простого народа. Гости будут рассказывать жизненные истории, петь и танцевать,благодаря чему удастся создать в студии душевную атмосферу.

В первом выпуске шоу «Сегодня Пятница» зрители увидят Ярослава Сумишевского, Евгения Трухина, Арсена Шахунца, группу «Рождество» и других музыкантов. Кроме того, одним из гостей станет музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее Андрей Малахов поздравил поклонников с Новым годом. Телеведущий неожиданно признался подписчикам, что довольно долго верил в Деда Мороза.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Россия-1» выпустит новое авторское шоу Андрея Малахова в честь его юбилея
малахов телеведущий сегодня пятница
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