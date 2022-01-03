Запуск «Северного потока — 2» способен снизить сверхвысокие цены на газ в Европе

Москва, 3 января. Экстренный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» вместе с увеличением поставок российского газа могли бы снизить сверхвысокие цены на голубое топливо в Европе, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Как отметил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит, баланс спроса и предложения не претерпит значительных изменений с запуском газопровода. Однако риск остановки поставок мог бы снизиться, полагает специалист.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что предложение газа может увеличиться только в комбинации с новыми контрактами. При этом запуск «Северного потока — 2» в срочной перспективе может и не отразиться на стоимости топлива, так как цены на него зависят от ряда факторов, уточнил эксперт.

Аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко согласен с доводами коллеги. По его мнению, определяющим фактором останется готовность «Газпрома» увеличить экспорт газа.

Тем временем «Северный поток — 2» уже готов к началу поставок. Однако власти Германии пока еще не могут назвать дату старта газопровода.