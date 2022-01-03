Звезда «Шан-Чи» Симу Лю может появиться в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

Лос-Анджелес, 3 января. Актер Симу Лю, сыгравший главную роль в фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», может появиться во втором фильме о Докторе Стрэндже. На это намекнул сам артист публикацией в соцсетях.

Лю обратился к поклонникам в Instagram Stories и назвал ушедший 2021 год самым удивительным в своей жизни. Актер отметил, что хотел бы повторить все произошедшее в 2022 году. Кроме того, он обратился к подписчикам с призывом, который касается фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

«Также, пожалуйста, перестаньте спрашивать меня, появлюсь ли я в «Докторе Стрэндже». Честно говоря, я не знаю, насколько откровенным могу быть», — написал Лю.

Напомним, в конце ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец» к главному герою Шону приходит Вонг — друг и коллега Доктора Стрэнджа. Вероятно, ему потребуется помощь Шона, поэтому есть шансы на появление Лю в сиквеле.

Ранее исполнитель роли Доктора Стрэнджа Бенедикт Камбербэтч объяснил, почему вторую часть отправили на досъемки. По словам актера, некоторые сцены не получилось снять из-за коронавируса и других проблем.