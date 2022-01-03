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Российские космические войска в 2021 году отследили сход с орбиты более 400 спутников

Армия
Российские космические войска в 2021 году отследили сход с орбиты более 400 спутников
pixabay.com

Москва, 3 января. Космические войска ВКС РФ в 2021 году зафиксировали прекращение баллистического существования свыше 400 спутников в околоземном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что специалисты уделяли особое внимание иностранным орбитальным группировкам, чтобы предотвратить опасное сближение российских аппаратов с другими космическими объектами.

«В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1700 космических аппаратов и осуществили контроль за выводом их на орбиты, а также обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 400 космических объектов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2022 году Минобороны РФ планирует выполнить запуск трех ракет-носителей «Ангара» с космодрома Плесецк. Они выведут на орбиту спутники, а также макеты полезной нагрузки. Стоит отметить, что «Ангара» будет оснащаться кислородно-керосиновыми двигателями. Недавно состоялись первые огневые испытания нового силового агрегата для ракеты, передает RT.

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