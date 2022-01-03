Ogorod.ru: новогодней ели после праздника можно найти применение

Москва, 3 января. Новогоднюю ель после праздника не обязательно выбрасывать, ей можно найти применение. Так, она может быть полезна в садоводстве и в банных процедурах.

Людям, которые живут в теплом климате, нужно сразу же после новогодних праздников высадить ель на дачу. Ну а живущим в более холодном регионе стоит утеплить ее корни и выставить на веранду или балкон, ведь в помещении она может стоять только два-три дня. Впрочем, дерево можно скормить животным, отдав его в зоопарк, сообщает издание Ogorod.ru.

Полезна ель и в бане. Веники, сделанные из ее веток, помогут вернуть бодрость и избавят от похмелья. Также с можно принимать горячие ванны с еловыми иголками, но их длительность не должна превышать 15 минут.

Ранее врач Тяжельников посоветовал мыть ель перед установкой в квартиру. Дело в том, что пыльца и эфирные масла могут вызвать аллергию у предрасположенных к этому заболеванию людей.