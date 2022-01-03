Беби-бум 2022: топ звезд, которые станут родителями в этом году

В 2021 году немало отечественных и зарубежных селебрити порадовали поклонников новостями о пополнении в семьях. Беби-бум продолжается: в 2022 году прибавления ждут и другие звезды.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Беременность модели plus-size Эшли Грэм удивила ее фанатов. В январе 2020 года женщина родила первенца от супруга, видеооператора Джастина Эрвина. Кто бы мог подумать, что так скоро пара решится на еще одного малыша. Эшли Грэм опубликовала в социальной сети видео с приема у врача, на котором во время УЗИ стало известно, что пара ждет двоих мальчиков. Счастливые и одновременно шокированные будущие родители готовятся к пополнению.

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Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Российский певец Влад Соколовский после громкого развода с Ритой Дакотой уже два года состоит в счастливых отношениях с 22-летней Ангелиной Сурковой. Недавно пара поделилась новостью, что скоро они станут родителями. Для Соколовского этот ребенок станет вторым — у певца подрастает 4-летняя дочка от первого брака. Звездный отец также признался, что стал трепетней относиться к возлюбленной и уже готовится к пополнению.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду готовится стать отцом в пятый раз. Он не раз признавался, что мечтает о семерых детях. 26-летняя невеста Джорджина Родригес ждет от самого богатого футболиста в мире двойню — мальчика и девочку. У пары уже есть общий ребенок — 4-летняя Алана. Также Роналду воспитывает сына и 4-летних близняшек, рожденных от суррогатной матери.

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Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

Экс-ангел Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем достаточно скрытная пара, однако в Instagram модель поделилась новостью о своей второй беременности. В 2017 году Хантингтон родила от актера мальчика, лицо ребенка возлюбленные не показали до сих пор. Пока модель не торопится возобновлять карьеру, молодая мама нацелена на развитие своего бьюти-бренда и на материнство.

Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

В конце лета в СМИ появилась информация, что модель Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт готовятся второй раз стать родителями. Сестра звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян довольно долго хранила молчание и официальное подтверждение от самой Дженнер последовало только в сентябре.

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Ранее телеведущая и светская львица Дана Борисова рассказала, что причина развода Григория Лепса с женой может крыться в банальном — возможной проблеме с алкоголем у Лепса. Также Борисова допустила, что жить в браке с таким известным и популярным человеком, как Григорий Лепс, может быть попросту сложно для женщины.