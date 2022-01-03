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Китайские аналитики Sohu заявили о жестком сигнале России и Белоруссии для США и НАТО

Политика
Китайские аналитики Sohu заявили о жестком сигнале России и Белоруссии для США и НАТО
pexels.com  /  NO NAME

Пекин, 3 января. США и НАТО получили жесткий сигнал от России и Белоруссии. Так считают журналисты китайского издания Sohu.

Москва и Минск окончательно сблизились из-за давления со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса. Аналитики уверены, что Россия вскоре разместит ядерное оружие в Белоруссии, информирует «ПолитРоссия».

«Если российское ядерное оружие появится в Белоруссии, это означает, что Москва и Минск будут готовы сражаться вместе, чтобы противостоять западным провокациям, которые могут произойти в любое время. И это самый жесткий сигнал, направленный Соединенным Штатам и НАТО», — уверены журналисты Sohu.

Китайские аналитики Sohu заявили о жестком сигнале России и Белоруссии для США и НАТО
Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Размещение ядерного оружия будет крайней мерой, добавили китайцы. Россия хочет мирно решить проблемные вопросы с США и НАТО, поэтому направила им проект договора о гарантиях безопасности. Если они не примут предложение Москвы, то ей придется рассчитывать на Минск.

Ранее о военном партнерстве России и Белоруссии сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, страны сотрудничают в этой сфере из-за агрессивного давления Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно высказался о том, почему страны СНГ легко идут на партнерство. Он считает, что среди государств наблюдается тенденция к совместному решению проблем.

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сша белоруссия нато
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