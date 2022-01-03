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«Этот день в истории». Что произошло 3 января, праздники, факты, люди

Общество

Праздника в нашей жизни заслуживают даже мелочи. 3 января отмечается День коктейльной соломинки. Неотъемлемую часть молочных напитков и соков запатентовали только в 1888 году. Тогда трубочки делали из бумаги, потом популярностью стали пользоваться пластмассовые образцы. Однако сейчас известные бренды начали выпускать многоразовые соломинки, которые не вредят экологии.

Это сооружение стало визитной карточкой Нью-Йорка: ровно 152 года назад стартовало строительство Бруклинского моста. Чтобы перейти его пешком, понадобится 20 минут. Его ежедневно пересекают более 4000 человек, включая автомобилистов и велосипедистов.

«Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке», — эта фраза принадлежит известному римскому оратору Цицерону. Он родился 3 января 106 г. до н.э. Больше именинников вы увидите в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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