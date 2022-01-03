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«JourФак Манукяна». «Голубые огоньки» пять лет спустя

Общество

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен пятилетию открытого письма Константину Эрнсту на тему «Голубых огоньков».

В эти новогодние праздники исполняется ровно пять лет с того дня, который поделил мою жизнь на до и после. Это сегодня стало модным обсуждать «Голубые огоньки» и даже критиковать их публично. Перед самым Новым годом Иосиф Пригожин слово в слово повторил мои тезисы пятилетней давности. Однако, вероятно, его посыл был обращен уже «Голубым огонькам» на «России-1». А Эдуард Сагалаев прошелся по их участникам. Формат передач не меняется уже долгие годы, и что-то мне подсказывает, что он не изменится и в обозримом будущем. Ну а на «Первом канале» за это время успели произойти масштабные изменения в рамках «Новогодней ночи».

В морозные январские дни 2017 года я написал свое, ставшее знаменитым, открытое письмо, которое было адресовано Константину Эрнсту. Подписи под ним поставили около 200 тысяч человек. Я просил пересмотреть формат «Новогодней ночи на Первом канале», а также провести рейтинговое голосование, которое бы позволило телезрителям самим выбрать артистов, выступающих в этом шоу. И Эрнст пошел на это. Формат был изменен (он продержался три года) в сторону выступлений на улицах Москвы, голосование тоже было проведено. В первый и в последний раз в истории отечественного телевидения зрители сами выбрали себе артистов, которые выступили в новогоднюю ночь.

Помню, как в 2017 году ведущие артисты из нашего шоу-бизнеса довольно болезненно восприняли мое письмо и его мощную поддержку со стороны телезрителей. К сожалению, Филипп Киркоров тогда предпочел перейти на грубость, Алла Пугачева показала свои розовые тапочки, а Игорь Николаев и вовсе устроил флешмоб в защиту Примадонны. Ну, а Максим Галкин посчитал, по его же признанию, что данный удар был направлен в адрес Константина Эрнста его недругами. Словом, все они в чем-то заблуждались. Я тогда связался с супругой Игоря Николаева и рассказал Юлии Проскуряковой, как все было на самом деле. Одновременно я обратился публично к Пугачевой и получил обратную связь от Примадонны в виде поста в Instagram, в котором она опубликовала мои объяснения. Позднее я рассказал все подробности этой истории представителям «Первого канала» и Максиму Галкину. Все вопросы были сняты.

Но вернемся к «Голубым огонькам». Я уже упомянул, что на «России-1» новогодняя ночь изменений не претерпела, на НТВ уже второй год подряд показывают спецвыпуск шоу «Маски», а вот на «Первом канале» за эти годы многое изменилось. Константин Эрнст решил снять новую серию «Старых песен о главном» и подарил нам в эту новогоднюю ночь хиты 90-х, которые пели наши любимые артисты. Стоит подчеркнуть, что очень удачное шоу Ивана Урганта «Чао Венти Венти» решили продолжить и 1 января нам показали «Чао Венти Вентуно». Снова состоялся итальянский Новый год в стиле 80-х. Мне все эти изменения на «Первом канале» пришлись по душе. Надеюсь, что и вы тоже остались довольны.

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