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«Последний богатырь: Посланник тьмы» стал лидером российского проката в выходные

  /   Обновлено: 03 января 2022 09:38
Общество
«Последний богатырь: Посланник тьмы» стал лидером российского проката в выходные
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Москва, 3 января. Фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» занял первое место в прокате России и СНГ за минувшие выходные. Третьей части франшизы удалось собрать 463,6 миллиона рублей, о чем говорят предварительные цифры портала kinobusiness.com за период с 30 декабря по 2 января.

В новой ленте Иван, который обрел богатырскую силу, готовится к свадьбе с Василисой, однако невесту внезапно похищают. В попытках вернуть возлюбленную главный герой и его друзья попадают в современную Москву. Иван получает возможность окончательно победить древнее зло с помощью сказочных персонажей.

Второе место в российском прокате на выходных занял «Человек-паук: Нет пути домой», который собрал за уик-энд 281,3 миллиона рублей. На третьей строчке рейтинга оказался мультфильм «Зверопой-2» с результатом 144,9 миллиона.

Ранее зрители оставили первые отзывы о третьей части «Последнего богатыря». Многие положительно оценили кинокартину, а некоторым фильм даже показался лучшим из трех.

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