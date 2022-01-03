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Более 110 сводных отрядов подготовлены в ЦВО для ликвидации возможных ЧС в 2022 году

Армия
Более 110 сводных отрядов подготовлены в ЦВО для ликвидации возможных ЧС в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 января. Центральный военный округ (ЦВО) подготовил более 110 сводных отрядов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в 2022 году. Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, военные подготовили более 1,7 тысячи единиц специальной техники, а также 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами. К настоящему моменту в воинских частях и соединениях ЦВО сформированы 114 сводных отрядов, которые способны в любой момент приступить к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«В целях оперативного реагирования на кризисные ситуации как природного, так и техногенного характера в четырехчасовой готовности содержать 114 сводных отрядов в 29 гарнизонах», — сказал Лапин.

Ранее стало известно, что соединения и воинские части ЦВО получили более 25 тысяч единиц современного стрелкового оружия в 2021 году. Обновление парка вооружения коснулось подразделений специального назначения, снайперов, а также миротворческого соединения.

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россия цво чс сводные отряды
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