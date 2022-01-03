Идеи украинских радикалов теряют популярность: марш Бандеры собирает все меньше людей

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В Киеве состоялось традиционное факельное шествие к 113-й годовщине со дня рождения националиста Степана Бандеры. Около тысячи радикалов прошли по центру Киева и завершили свой перформанс у Офиса президента Украины. Корреспондент ФАН в Киеве объясняет, почему с каждым годом это шествие становится все менее людным и популярным.

Несмотря на большой ажиотаж вокруг марша Бандеры, для Киева он смотрелся как нечто вполне традиционное. Толпа националистов собралась в парке имени Шевченко, они держали красно-черные флаги «Правого сектора»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), синие флаги «Национального корпуса»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), движения «Свобода» и национальные флаги Украины. В сторонке притулились представители белорусской оппозиции со своими бело-красно-белыми флагами. Местные журналисты старались их не снимать. Многие беглые белорусы боятся агентов КГБ из Минска, поэтому они спрашивают удостоверения у всех, кто решился их сфотографировать.

Также радикалы принесли на марш портреты Степана Бандеры и плакаты с его цитатами. Идущие впереди колонны развернули большой красно-черный флаг с изображением пылающего Кремля. Рядовые участники шествия зажгли факелы, выстроились в колонну и двинулись по бульвару Шевченко вначале до Бессарабской площади, затем прошли по Крещатику, через Площадь Независимости и по Институтской улице пришли к Офису президента Украины. Все это заняло около полутора часов, по ходу марша радикалы пели, скандировали лозунги «Слава Украине! Героям слава!», «Бандера — наш герой!», «Украина — превыше всего!» и т. д.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, националисты все же постарались разнообразить свою повестку. Кроме уже привычных призывов «бороться с Россией» нынешнее шествие ознаменовалось новыми лозунгами. Так, участники марша впервые озвучили свои территориальные притязания на российскую Кубань. Еще одним новшеством стала «цивилизованность» радикалов. Организаторы марша попросили соратников по окончании шествия не выбрасывать факелы на обочины и во дворы, а затушить их в емкостях с водой и сложить в специальное место.

Марш Бандеры собрал лишь около тысячи человек, и это — наглядная демонстрация того, что популярность радикальных идей на Украине падает. В прошлом, 2020 году, лидерам ультраправых удалось вывести 1 января на факельное шествие около полутора тысяч сторонников — не то чтобы много, но все же в полтора раза больше, чем сейчас. Похоже, украинское общество дает все меньше массовой поддержки радикалам. Это видно не только по маршу Бандеры, но и по другим похожим акциям. Так, даже на митинг по поводу «переворота 1 декабря» удалось собрать 2,5 тысячи человек, большинство из которых составляли ультраправые.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее каждый подобный марш (наравне с маршем УПА1 (организация запрещена на территории РФ) 14 октября и маршем вышиванок 29 апреля) неизменно показывает слабеющую поддержку населения президента Зеленского. Слушая кричалки радикалов «Зеленского — геть!», думаешь, что украинский лидер выглядит так, словно боится даже косо посмотреть в сторону националистов. А ведь миллионы украинцев, голосуя против Порошенко, ждали от Зеленского разгона подобных сборищ.

То есть такие марши могут быть своеобразным политическим приговором для власти, которая давно забыла, кто именно ее избрал. Банковая приняла сторону правых, которые при этом позволяют себе открыто высказываться против этой власти. Если экс-президент Петр Порошенко заигрывал с националистами, видя в этом возможную политическую выгоду, то Зеленский делает это скорее по инерции, ведя опасную для страны игру.

Кроме того, такие марши с провокационными посылами — важный момент процесса «переписывания истории» в умах простых украинцев. Если 500 раз сказать, что тот же Бандера был якобы «освободителем и борцом за независимость Украины», то многие граждане со временем могут поверить в эту версию. Наконец, подобные марши создают для радикалов отличные прецеденты для новых акций. Нынешнее шествие уже вызвало ожидаемый дипломатический скандал: в посольстве Израиля возмутились и потребовали расследования антисемитских проявлений. В прошлом году это дало радикалом повод пикетировать посольство Израиля.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

В целом, отмечают наблюдатели, ставка Запада на Бандеру и его последователей преследует понятные цели. Главное — создать из Украины «анти-Россию» и ввести Москву в зону постоянного дискомфорта. Однако без щедрой финансовой подпитки и опоры на власть, ранее обеспечивавшей радикалам крышу, недавняя грозная уличная сила быстро превращается в маленькую кучку. Сейчас на переговорах между Россией и Западом по поводу «большой сделки», возможно, решается в том числе и судьба Украины. Запад, вероятно, не заинтересован в «токсичном активе», радикалы уходят для них на задний план. Но ультраправые стараются при этом использовать любой повод, чтобы лишний раз заявить о себе.

Напомним, Бандера был лидером движения, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Боевое крыло движения действовало преимущественно на Западной Украине и воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В конце войны Бандера вместе с немцами отступал до самой Германии, до 1959 года жил в Мюнхене, где и был убит в подъезде своего дома агентом КГБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.