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Ученый Пачхай заявил об обнаружении залежей первичных пород Земли

Наука
Ученый Пачхай заявил об обнаружении залежей первичных пород Земли
youtube.com  /  Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Солт-Лейк-Сити, 3 января. Между мантией и ядром Земли были обнаружены залежи первичной породы, которые могли сохраниться с момента образования Солнечной системы. Ученые из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити опубликовали исследование на эту тему в журнале Nature Geoscience.

В научной работе специалисты заявили, что в мантии Земли имеются аномальные зоны, в которых скорость сейсмических волн в 50% медленнее, чем на других участках. Эти районы обладают слоистой структурой, указывающая на определенную древность.

«Согласно расчетам, эти участки отличает слоистая структура, то есть они очень древние», — объяснил один из авторов работы Сурья Пачхай.

На сегодняшний день неизвестно, как именно образовались породы в этих зонах. Специалисты рассказали, что они могут состоять их полурасплавленного железа и горных пород высокой плотности.

Мантия Земли может содержать в себе части планеты Тейя. Ученые считают, что когда-то Земля столкнулась с этой планетой, из-за чего впоследствии и образовалась Луна.

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земля мантия порода
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