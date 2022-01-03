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Первая торговая сессия Мосбиржи в 2022 году открылась ростом курса евро

Экономика
Первая торговая сессия Мосбиржи в 2022 году открылась ростом курса евро
pixabay.com

Москва, 3 января. Позиции российской валюты ослабли к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс европейской валюты увеличился на 23 копейки и достиг 84,75 рубля. При этом стоимость доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не изменилась и составила 74,68 рубля.

Стоимость американской валюты может обвалиться до 67 рублей к апрелю 2022 года. Таким прогнозом поделился финансовый аналитик Андрей Плотников. По его мнению, у рубля есть хорошие шансы, однако долгое время удерживать такие позиции не получится.

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