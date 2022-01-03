Невролог Маневич предупредила о риске инсульта у молодых людей из-за аномалий сосудов

Москва, 3 января. Инсульт может произойти не только пожилых, но и у молодых людей. Подробно об этом рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог Татьяна Маневич.

Врач предупредила граждан в возрасте 30 лет о риске инсульта и сообщила, что к нему могут привести скачки артериального давления, а также нарушения сердечного ритма. В группу риска входит молодежь с гипертонией, диабетом, атеросклерозом и сосудистыми аномалиями.

Первыми симптомам инсульта являются сбои в координации движений, головокружение, онемение конечностей, двоение перед глазами и перекос лица, известный как «кривая улыбка». При появлении таких признаков нужно вызвать скорую, напомнила невролог в комментарии изданию «ДокторПитер».

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта, увеличивается из-за постоянного стресса. К проблемам с сосудами может привести злоупотребление алкоголем, что особенно актуально в период новогодних праздников, пишет газета «Петербургский дневник».