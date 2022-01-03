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«Человек-паук: Нет пути домой» собрал свыше 2 миллиардов рублей в российском прокате

  /   Обновлено: 03 января 2022 09:21
Общество
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал свыше 2 миллиардов рублей в российском прокате
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Москва, 3 января. Российские сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» превысили 2 миллиарда рублей. Соответствующие данные опубликованы Единой автоматизированной информационной системой (ЕАИС).

По состоянию на утро 3 января, третий фильм о Питере Паркере с Томом Холландом в главной роли собрал в России 2,191 миллиарда рублей. Более 900 миллионов из этой суммы лента заработала в первый уик-энд проката.

«Человек-паук: Нет пути домой» стал третьей кинокартиной, вышедшей в 2021 году, которой удалось преодолеть рубеж в 2 миллиарда рублей в российском прокате. Ранее такого результата добивались «Веном-2» и «Последний богатырь: Корень зла». Кроме того, лента о супергерое с паучьим чутьем может оказаться в первой пятерке самых кассовых кинопроектов российского проката за все время, если обойдет фильм «Т-34», собравший 2,271 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд помогали при работе над сценарием фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Они предлагали идеи, которые были хорошо приняты и использованы сценаристами.

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