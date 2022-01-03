Красноярские полицейские спасли потерявшуюся в канун Нового года собаку

Красноярск, 3 января. Сотрудники ДПС вернули в семью пса, который сбежал перед Новым годом в поселке Емельяново. Владельцы собаки искали ее сутки.

Правоохранители увидели метавшегося по проезжей части кокер-спаниеля на трассе Р-255 «Сибирь». Собаку было решено посадить в патрульный автомобиль и отвезти в отдел полиции. После этого сотрудники дежурной части сообщили о животном в мессенджерах, хозяева пса нашлись в этот же день.

Со слов владельцев, они приехали к родственникам со своим питомцем по кличке Персик из Республики Хакасия. Перед Новым годом четвероногий друг убежал со двора частного дома. Попытки найти любимца не увенчались успехом. Спустя сутки хозяева увидели новость об обнаружении собаки и забрали ее.

Ранее спасатели вытащили из реки Десна в Троицке провалившуюся под лед собаку. Пса по кличке Люси подняли из ледяной полыньи на борт судна «Змей-3» с помощью ловчей петли, сообщало РИАМО.