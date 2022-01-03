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Большинство россиян собирается сменить работу в 2022 году

Общество
Большинство россиян собирается сменить работу в 2022 году
pexels.com  /  fauxels

Москва, 3 января. В 2022 году сменить работу планирует 71% россиян, на новом месте они ожидают высокой зарплаты, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось в декабре прошлого года. В опросе участвовали более пяти тысяч респондентов старше 18 лет, сообщает ТАСС. О планах сменить работу в новом году заявил 71% опрошенных.

«От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты — это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом», — говорится в исследовании.

Новых возможностей для карьерного роста ищут 37% респондентов, 33% нужны возможности обучения, интересные задачи хотели бы получить 32% опрошенных. Близость новой работы к дому важна для 27% респондентов, гибкий режим нужен 24% опрошенных, 22% участников опроса хотели бы трудиться дистанционно, 12% желают устроиться на работу без дресс-кода.

Ранее опросы «Работы.ру» и «СберНПФ» показали, что почти половина россиян (46%) рассматривает возможность полного перехода на фриланс. При этом многие фрилансеры (82%) не могут спрогнозировать свой месячный доход.

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