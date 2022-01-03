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Зеленский: украинцы увидят фото ВСУ из «мирного Крыма и Донецка» в 2022 году

  /   Обновлено: 03 января 2022 09:09
Политика
Зеленский: украинцы увидят фото ВСУ из «мирного Крыма и Донецка» в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 января. Военные силы Украины обрадуют жителей страны фотографиями из «мирного Донецка, Луганска и Крыма» уже в этом году. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем новогоднем обращении.

В нем глава государства также заверил, что все участники силовой операции на востоке страны получат обещанные квартиры. То же касается и ветеранов боевых действий, которые повесят «фото с побратимами» в своих домах.

«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — заявил президент.

Однако несмотря на все старания Зеленского, украинцы не оценили его поздравления. Их возмутил «неприлично долгий» хронометраж обращения, а также заявления президента. В них он приводил неправдивую статистику, а также заговорил о повышении зарплат, что привело жителей страны в ярость.

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