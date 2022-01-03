Первые две смерти из-за омикрон-штамма зафиксировали в Южной Корее

Сеул, 3 января. Два пациента возрастом старше 90 лет скончались из-за омикрон-штамма в Южной Корее, информирует агентство Рёнхап.

Оба человека ушли из жизни на прошлой неделе в понедельник и среду. Органы здравоохранения сейчас выясняют точные причины смертей. Известно, что тесты скончавшихся посмертно показали положительный результат на штамм «Омикрон».

«Это первые случаи смерти в связи со штаммом «Омикрон» в Южной Корее», — говорится в сообщении агентства, опубликованном в понедельник.

Новый вариант коронавирусной инфекции был впервые обнаружен в ЮАР в конце ноября. ВОЗ дала штамму название в виде греческой буквы «омикрон».

Недавно профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что даже легкий омикрон-штамм коронавируса еще может проявить себя. Пока что нет поводов для жестких ограничений, но «Омикрон» может спровоцировать резкий подъем заболеваемости, который может грозить очередным мировым кризисом.